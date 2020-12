Virgin Voyages, debutto rinviato a maggio

Virgin Voyages, una delle imprese più recenti di Sir Richard Branson, sposta il debutto a maggio del prossimo anno.

La compagnia di crociere, alla luce delle restrizioni legate alla situazione sanitaria, ha annunciato che la sua prima unità, la Scarlet Lady, resterà ferma fino al 9 maggio 2021. Inoltre sarà ritardata anche la consegna della seconda nave, come sottolinea travelmole.com. La Valiant Lady entrerà nella gotta infatti a novembre 2021, invece che a maggio dello stesso anno come annunciato in un primo momento.



Il ceo e presidente della compagnia, Tom McAlpin, si è detto comunque ottimista per la situazione del prossimo anno.