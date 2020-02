easyJet atterra a Comiso, in estate voli da Malpensa e Berlino

Entra anche l’aeroporto di Comiso nel network italiano di easyJet. Il vettore low cost si espande quindi in Sicilia con un doppio collegamento in direzione di Milano Malpensa e di Berlino Schoenefeld.

Secondo le prime anticipazioni fornite da Italiavola, la rotta in direzione Germania sarà la prima ad essere attivata e avrà due frequenze alla settimana a partire dal 25 aprile. Il collegamento sarà effettuato nelle giornate di mercoledì e venerdì.



Bisognerà invece attendere giugno per la tratta Comiso-Malpensa: anche in questo caso verranno effettuati due voli alla settimana nelle giornate di martedì e sabato. La rotta resterà attiva dal 23 giugno al 29 agosto.



Per lo scalo siciliano si tratta della seconda novità in arrivo per l’estate dopo l’annuncio dell’avvio delle operazioni da parte di Aerolinee Siciliane, che proprio a Comiso metterà la sua base.