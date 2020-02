easyJet, Ryanair, Blue Air e Brussels: ecco il poker per l'estate di Comiso

L’aeroporto di Comiso aspetta l’avvio delle operazioni di Aerolinee Siciliane, ma nel frattempo si prepara ad avviare un orario estivo che, nel periodo di maggiore traffico, potrà contare già su 10 collegamenti definiti. L’annuncio è stato dato nel corso della presentazione della programmazione effettuata ieri in concomitanza con l’annuncio dell’ultima novità in ordine di tempo, ovvero l’ingresso nel network da parte di easyJet, che effettuerà collegamenti su Milano Malpensa e su Berlino.

“L’arrivo di easyJet all’Aeroporto di Comiso rappresenta un importante traguardo, raggiunto grazie al lavoro messo in campo dal sistema aeroportuale del Sud-Est, compatto e sinergico – commenta Rosario Dibennardo, amministratore delegato della Soaco, che gestisce lo scalo -. Una nuova compagnia aerea, che si aggiunge a quelle esistenti, è fondamentale per diversificare l’offerta e dare nuove possibilità di crescita al nostro scalo e al nostro territorio”.



Oltre a easyJet voleranno su Comiso Ryanair con 6 rotte (Malpensa, Pisa, Fiumicino, Bruxelles, Francoforte Hahn e Londra Stansted), Blue Air su Torino e Brussels sempre su Bruxelles. Il tutto in attesa di conoscere l’esito del bando per le rotte in continuità territoriale.