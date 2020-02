Aerolinee Siciliane cambia livrea e conferma i voli entro l’estate

Emergono nuovi particolari sul progetto di Aerolinee Siciliane, che ha svelato una livrea diversa rispetto a quella anticipata nei giorni scorsi: nel nuovo disegno compare una banda rossa e gialla lungo tutta la fiancata della fusoliera.

In una presentazione effettuata in Sicilia, i responsabili del piano hanno confermato l’intenzione di effettuare il primo decollo già entro l’estate dall’aeroporto di Comiso. Cinquemila finora gli azionisti che anno scelto di prendere parte al progetto: per loro il 20 marzo la scadenza della prima quota, con il saldo da versare poi un mese dopo. Avviata inoltre la domanda all’Enac per l’ottenimento del certificato di operatore aereo.



Quanto poi al network, per ora non ci sono novità rispetto alle prime anticipazioni, ma è stato chiarito che la compagnia opererà da e per la Sicilia: quindi nessuna intenzione di inserirsi nel mercato della Sardegna dopo la chiusura di Air Italy.