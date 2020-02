Aerolinee Siciliane: chiesto il certificato di operatore aereo all'Enac

Arriva un primo atto formale da parte di Aerolinee Siciliane nel percorso di avvicinamento alla metà di giugno, data fissata come obiettivo per avviare le operazioni di volo.

La società ha infatti inviato all’Enac la domanda per ottenere il Certificato di operatore aereo, confermando come propria sede l’aeroporto di Comiso. Qui, secondo i piani della compagnia, decolleranno i primi voli dello schedule in direzione di Roma e Milano.



La compagnia inizierà a operare con una coppia di Airbus 320 da 180 posti basati a Comiso, che arriveranno a giugno; gli aeromobili saranno presi in leasing. Come aeroporti, invece, oltre a Comiso l’obiettivo è volare anche da Catania e Palermo.