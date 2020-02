Aerolinee Siciliane, SkyAlps & Co. Il grande sogno del vettore fai da te

Sarà l'anno delle compagnie aeree fai da te? Dietro questa definizione si cela una tendenza che sta emergendo nelle ultime settimane nel territorio italiano in aree in cui viene sentita la necessità di avere collegamenti fondamentali per lo sviluppo economico e per le esigenze di mobilità dei suoi residenti.

Partiamo dalla Sicilia: qui sta prendendo forma il progetto forse più ambizioso, denominato Aerolinee Siciliane. Si tratta di una compagnia ad azionariato popolare che, a pieno regime, lavorerà su 3 scali: Comiso, Catania e Palermo.

