Brussels Airlines, Nina Öwerdieck è il nuovo cfo

Dal primo luglio Nina Öwerdieck (nella foto) assumerà il ruolo di chief financial officer di Brussels Airlines. Attualmente head of finance di Lufthansa German Airlines, erediterà il posto di Dieter Vranckx, dal primo gennaio ceo e cco di Brussels.

In veste di cfo, Öwerdieck guiderà i diversi team: risorse umane, finanze e controllo, It, legale, conformità e audit, gestione degli appalti e delle strutture, nonché il team Pmo, responsabile del piano di ristrutturazione della compagnia aerea 'Reboot'.



Öwerdieck vanta una lunga esperienza nel campo del trasporto aereo. Dopo 13 anni nella divisione manutenzione Lh, Lufthansa Technik, nel 2014 ha ricoperto il ruolo di responsabile del controllo, della direzione finanziaria e della gestione dei rischi di Swiss, per poi entrare nel 2017 nell’executive team di Lufthansa.



Il suo compito sarà quello di traghettare Brussels Airlines verso un futuro sostenibile.