Berlino, l'Itb non ha paura: la fiera si farà

L’Itb di Berlino - prevista dal 4 all'8 marzo - si farà, nonostante il coronavirus. A dichiararlo è lo stesso sito della fiera, che specifica come il Ministero Federale della sanità tedesco, in linea con il Robert Koch Institute, abbia annunciato come il rischio per la salute in Germania rimanga attualmente basso.

“Auma, l’associazione tedesca delle fiere, gli organizzatori della manifestazione e noi come Itb di Berlino - si legge nella nota - stiamo monitorando la situazione molto da vicino e siamo in contatto costante con le autorità sanitarie tedesche e il Ministero della sanità. In caso di modifiche allo stato attuale terremo conto di eventuali raccomandazioni delle autorità federali e statali competenti e agiremo di conseguenza”.



Al momento non ci sono divieti d’ingresso in Germania per i cittadini italiani o quelli provenienti da Cina e Asia. “Per proteggere i nostri espositori e visitatori - spiega il sito della fiera - stiamo mantenendo una serie di misure aggiuntive di pulizia e disinfezione del quartiere fieristico. Inoltre raccomandiamo a tutti di seguire le misure di protezione raccomandate dal Robert Koch Institute”.