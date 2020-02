Sardegna senza Air Italy: Volotea ed easyJet aumentano l'offerta

Proseguono gli aggiustamenti dei voli sulla Sardegna da parte delle compagnie low cost per coprire il vuoto lasciato da Air Italy. Dopo l’annuncio in pompa magna da parte di Ryanair della scorsa settimana, con l’aggiunta di voli da Milano Bergamo e Malpensa, è ora la volta di Volotea ed easyJet.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna entrambe le compagnie hanno infatti potenziato l’offerta su Olbia Costa Smeralda e Cagliari. Per Volotea si tratta di un anticipo dell’apertura del collegamento con Milano Bergamo, che inizialmente sarebbe dovuto partire a maggio, ma che decollerà già dal 10 aprile con due frequenze alla settimana, per poi salire a 10 in alta stagione.



Per quanto riguarda invece easyJet il volo Cagliari Malpensa sarà effettuato con il nuovo A321neo, che ha una capacità da 235 posti. Nessuna novità invece sul fronte della continuità territoriale: per oggi è attesa la proroga che sblocca le rotte dal 16 aprile in avanti, ma ancora non è chiaro chi effettuerà i voli su Olbia.