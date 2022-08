Disney Cruise Line allenta le misure anti covid

Disney Cruise Line ha deciso di allentare le restrizioni anti-Covid per le proprie crociere. La prima novità riguarda i passeggeri sotto i 12 anni non vaccinati i quali, a partire dal 2 settembre, potranno imbarcarsi dagli Stati Uniti, dal Canada o da Puerto Rico senza alcuna limitazione. Invariato il protocollo per chi salperà dall'Europa, dove Disney ha deciso di mantenere l'obbligo di vaccinazione per tutti i maggiori di 5 anni.

Dal 23 settembre, inoltre, gli ospiti vaccinati non dovranno più effettuare il tampone per viaggiare su Disney Dream, Disney Fantasy, Disney Wish e Disney Wonder. Per gli itinerari operati da Disney Magic, il risultato del test negativo sarà richiesto invece fino al 7 novembre.



Come riporta travelweekly.com, sempre dal 23 settembre, verrà meno la necessità di effettuare un secondo tampone al terminal per i bambini sotto i 12 anni non vaccinati. Infine, tutti i passeggeri non immunizzati dovranno mostrare il certificato di negatività risultante da un test effettuato nei tre giorni antecedenti la crociera. G. G.