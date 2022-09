Disney Cruise Line: agevolazioni per gli abbonati alla piattaforma di streaming

I clienti Disney Plus potranno ottenere facilitazioni sugli acquisti del comparto travel. Disney Cruise Line e i resort del grupo saranno a disposizione con tariffe speciali per gli abbonati alla piattaforma di streaming del colosso dell'intrattenimento.

Come riporta traveldailynews.com, gli accordi sono stati annunciati durante il Disney Plus Day che si è tenuto ieri, 8 settembre. Tra le agevolazioni, il terzo e il quarto ospite gratuiti con due clienti paganti nella medesima cabina per crociere selezionate su Disney Magic, Disney Dream e Disney Fantasy. Inoltre gli abbonati potranno ottenere sconti su alcuni hotel del Walt Disney Resort dall'11 al 25 dicembre. L'importo dello sconto potrebbe variare a seconda della categoria dell'hotel.