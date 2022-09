Disney Cruise Lines, nel 2024 la sesta nave: si chiamerà Disney Treasure

Si chiamerà Disney Treasure la sesta nave di Disney Cruise Line. Il nome è stato rivelato nel corso del D23 Expo, l’evento annuale di presentazione delle novità del gruppo Disney.

La consegna della nuova ammiraglia, riporta Travel Weekly, è prevista per il 2024.



Al suo interno, la Grand Hall riporterà gli ospiti nelle atmosfere di Aladdin, grande classico prodotto dalla casa cinematografica.



In attesa del debutto della nuova nave, la compagnia di crociere si appresta ad ampliare l’offerta con nuovi itinerari in partenza dall’Australia e dalla Nuova Zelanda. I primi viaggi, operati da Disney Wonder, salperanno nell’ottobre del 2023.