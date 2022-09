Walt Disney Company: allo studio un programma di abbonamento come Amazon Prime

Un programma di affiliazione e fidelizzazione sullo stile di Amazon Prime. Sarebbe questa una delle ipotesi a cui starebbe lavorando la Walt Disney Company per i propri clienti con lo scopo di aumentare il senso di appartenenza al marchio e creare un aumento delle spese nelle diverse attività del gruppo.

Secondo l’anticipazione del Wall Street Journal il progetto sarebbe ancora in una fase embrionale e al momento non si sa se si tratterà di un’affiliazione a pagamento e con quali costi e quando sia prevedibile un suo debutto.



Secondo il quotidiano americano si tratterebbe di un programma di abbonamento che offrirebbe sconti e vantaggi per combinare servizi di streaming, parchi a tema, resort e acquisti di merchandising.