Canada: i dettagli sulle nuove regole

Anche il Canada allenta la stretta sulle regole Covid per i turisti. Il Governo federale infatti starebbe per eliminare il requisito del vaccino per entrare nel Paese. La decisione potrebbe arrivare entro la fine del mese.

Secondo quanto riporta travelmole.com, tra pochi giorni potrebbe non essere più necessario l'utilizzo dell'app ArriveCan per l'ingresso. Tuttavia l'applicazione non sarà abolita, ma il suo utilizzo sarà facoltativo.



Inoltre il Governo potrebbe anche dichiarare lo stop ai test Covid a campione per i viaggiatori in entrata.



In precefenza, infatti, le autorità avevano chiarto che le attuali restrizioni all'ingresso sarebbero rimaste in vigore fino al 30 settembre, data che ormai è vicinissima. E le indiscrezioni dicono che questa volta non saranno proprogate.