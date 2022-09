Canada, dal primo ottobre stop a tutte le restrizioni

Il Canada si appresta a dire addio alle ultime restrizioni anti-Covid. Dal primo ottobre per entrare nel Paese non sarà più necessario effetturare test o osservare periodi di quarantena. La conferma è arrivata direttamente dal ministro della Salute Jean-Yves Duclos.

Secondo quanto riporta Travel Mole, a venir meno sarà anche l’uso dell’app ArriveCan, così come l’utilizzo delle mascherine per viaggiare a bordo di aerei e treni.



Il ministro dei Trasporti, Omar Alghabra, ha inoltre precisato che le compagnie aeree non saranno più tenute a verificare lo stato di vaccinazione dei viaggiatori stranieri che si metteranno in volo verso il Canada.