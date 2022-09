Canada verso lo stop alla restrizioni, fine dell’obbligo vaccinale per chi entra

La fine di questo mese potrebbe segnare l’abbandono delle restrizioni in ingresso per i turisti internazionali da parte del Canada. Il Governo si starebbe preparando ad annunciare lo stop alla richiesta della vaccinazione per chi entra nel Paese e verrebbero anche aboliti con i test rapidi random ai passeggeri.

Manca ancora l’ufficialità, secondo quanto riportato da Travelpulse, ma la mossa verrebbe decisa grazie al basso livello di infezioni che si registra ormai nel Paese, dove oltre l’85 per cento della popolazione ha completato per intero il ciclo vaccinale. Va inoltre detto che in generale nel Canada il numero dei casi dall’inizio della pandemia è stato infinitamente più basso rispetto ad altre realtà come gli Stati Uniti.