Con la mezzanotte, si chiuderà un'epoca: quella delle mascherine. Termina infatti oggi, venerdì 30 settembre, l'obbligo di indossare le ffp2 sui mezzi di trasporto, inclusi treni, navi e autobus. Dopo due anni e mezzo, dunque, il presidio delle vie respiratorie andrà in disuso anche in quelle che erano rimaste le ultime roccaforti dell'obbligo.

Fino a questa sera le ffp2 dovranno ancora essere indossate dai passeggeri di navi e traghetti, treni di ogni tipologia (dai regionali all'Alta velocità), oltre che sugli autobus di linea e mezzi impiegati per il trasporto pubblico lcoale o regionale.



Le nuove disposizioni

Ma da domani cambierà tutto e le mascherine, come riporta corriere.it, resteranno obbligatorie sono in una stretta cerchia di situazioni, ovvero per le strutture sanitarie. A questo proposito il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una proroga di un mese. Il prolungamento delle misure non riguarda, come detto, il trasporto pubblico.



Il mondo del turismo dice così addio all'ultima misura anti-covid che riguarda direttamente il settore, lasciandosi idealmente alle spalle gli ultimi due anni e mezzo.