Turchese, un marchio che ha fatto la storia del tour operating, sta riprendendo quota. Aveva fatto centro l’a.d. del Gruppo Nicolaus, Giuseppe Pagliara (nella foto), quando durante l’ottobre 2020 aveva precisato che l’acquisizione del brand "non è avvenuta per caso", ma si inserisce in un progetto più ampio di "architettura di marca dell'azienda".

Del Turchese Pagliara apprezzava tre elementi: “Il bacino di provenienza dei clienti, concentrato su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, la chiara collocazione all'interno del segmento medio e la specializzazione su destinazioni come Turchia, Grecia, Tunisia ed Egitto".

A quasi un anno e mezzo di distanza, il progetto ha definitivamente preso corpo. L’ultima notizia riguarda la Tunisia, con il debutto ufficiale nel Paese del brand Turchese, con, in primis, il Paradise & Friends Occidental Sousse Marhaba, nell’omonima località, commercializzato grazie alla collaborazione siglata con la catena Barceló. Sempre sotto l’egida del brand Turchese, sono disponibili altri 15 prodotti, che diversificano al meglio le proposte, arricchendo strategicamente la destinazione.



Il rilancio di Turchese sul medio raggio era stato confermato da Giuseppe Pagliara anche nel corso dell’intervista rilasciata nel primo numero di TTG Magazine di quest’anno al direttore Remo Vangelista. In quell’occasione l’a.d. aveva parlato di “ripartenza sul medio raggio e più avanti, appena possibile, sul lungo raggio. Crediamo di poter realizzare un progetto innovativo ben distante dal modello tradizionale di tour operating. Abbiamo riattivato un marchio in grado di fare risultati di buon livello”. Ricordando che, “con la partenza di Turchese e l'avvio di attività di rilievo ipotizziamo di arrivare a una cifra d'affari di 110 milioni di euro contro i 73 milioni del 2021”.



La filosofia

Il lancio del brand è conseguente a un attento lavoro di riposizionamento e alla predisposizione del Dynamic Packaging per la vendita. Il risultato prevede una formula di vacanza smart incentrata sull’outgoing, flessibile, con partenza da tutti i principali aeroporti d’Italia, pensata per un target trasversale.



Tra gennaio e aprile 2022, nei piano dell’operatore l’intera programmazione dovrebbe arrivare a contare oltre 500 prodotti e 20 strutture flagship di destinazione, i Paradise & Friend, distribuiti tra Spagna, Tunisia, Marocco, Croazia, Grecia, Turchia, Israele, Mar Rosso, Egitto classico, Emirati Arabi, Africa orientale, Oceano Indiano ed Estremo Oriente. Un bel tesoretto sul quale gli agenti di viaggi potranno contare per riempire gli scaffali e rimettere in moto la voglia di viaggiare di un target di clientela trasversale.