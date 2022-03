Tornano i cataloghi interattivi di Nicolaus. Il Gruppo rilancia la versione digitale per la stagione 2022 dei brand Valtur e Nicolaus Club, potenziando lo strumento con nuove funzionalità finalizzate ad agevolare ulteriormente il lavoro delle agenzie.

La release interattiva affianca quelle sfogliabili e cartacee, in distribuzione dal 1° di aprile, e conferma la sua vocazione b2b2c: il format del catalogo si presenta infatti come un vero e proprio minisito, che dà all’adv la possibilità di personalizzare cover e header con il proprio logo, riferimenti telefonici e mail, nonché di condividere, tramite un link, specifici contenuti con i propri clienti.



“Abbiamo lanciato la versione interattiva dei cataloghi quasi come una scommessa, lo scorso anno, in un momento in cui il mercato evidenziava solo incognite. Le incognite, tristemente, non mancano anche nel 2022, ma con un pizzico di orgoglio diciamo che questa scommessa l’abbiamo vinta e rilanciamo, avendo chiara in mente una filosofia confortata dai fatti: le risorse dedicate all’innovazione tecnologica offrono sempre un modo inedito di dialogare con il mercato – spiega in una nota Sara Prontera, marketing manager Gruppo Nicolaus -. E quello che abbiamo appreso dalla sperimentazione dei cataloghi interattivi è che è pronto per una dimensione b2b2c più evoluta, che guarda verso il phygital per dare davvero un valore aggiunto al Crm, sia per fidelizzare sia per convertire”.



La novità

Nella nuova versione il catalogo presenta, inoltre, un header personalizzato cliccabile, che permette al cliente con un solo tap di chiamare l’agenzia, scriverle una mail e geolocalizzarla su una mappa. “Non a caso – precisa Isabella Candelori, direttore commerciale Gruppo Nicolaus - lo scorso anno parlammo di ecosistema, frutto dell’integrazione organica tra strumenti diversi, e nel 2022 lo abbiamo perfezionato ottimizzando il numero delle copie stampate, lanciando versioni sfogliabili ancora più agili e aggiungendo un’importante soglia, mai avuta prima, di interattività tra cliente e adv attraverso uno strumento di vendita: quella che dall’header permette di chiamare l’agenzia di fiducia e di scriverle. Crediamo fermamente nella semplificazione dei passaggi, in ogni segmento della filiera. Il mondo va in questa direzione in tutti gli ambiti e riuscire a fare la differenza è davvero cruciale. Per questo siamo davvero soddisfatti di aver fatto diventare il catalogo un mezzo - e non solo un incentivo - per parlare direttamente con l’agenzia. Questo tipo di novità - conclude - sono frutto di un orizzonte di cultura del business in cui ci riconosciamo pienamente e i primi riscontri che stiamo ottenendo sono davvero premianti”.