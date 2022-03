Torna la Tunisia fra le mete di punta del Gruppo Nicolaus, che lancia sul Paese novità strategiche con il debutto dei brand Turchese e Raro, per rispondere alle esigenze della clientela fin dai ponti di primavera.

“Siamo davvero molto contenti di tornare a programmare una meta quale la Tunisia, dal considerevole peso strategico per l’Italia, che permette al mercato di disporre di un grande numero di proposte caratterizzate da un rapporto qualità/prezzo unico – dice Gaetano Stea, direttore prodotto -. Come per le altre destinazioni che andremo a presentare, nelle scelte della programmazione, abbiamo pensato globalmente come Gruppo, costruendo un’offerta sinergica tra i nostri brand”.



Il ritorno del Valtur Djerba Golf Resort & Spa

Fulcro dalla programmazione, una struttura di qualità superiore, quale il Valtur Djerba Golf Resort & Spa. A completamento dell’offerta sull'isola, il Nicolaus Club Helios Beach, struttura perfetta per le famiglie. Djerba, naturalmente, non esaurisce l’offerta tunisina del Gruppo e un’interessante new entry, nella zona di Hammamet nord, è il Nicolaus Club Delfino Beach, sport resort con moltissime opportunità per appassionati della vacanza attiva.



Le novità firmate Turchese

L’introduzione più importante della programmazione del Gruppo, che offre al trade risorse e possibilità di scelta garantite, è rappresentata dal debutto nel Paese del brand Turchese, con, in primis, il Paradise & Friends Occidental Sousse Marhaba, nell’omonima località, commercializzato grazie alla collaborazione siglata con la catena Barceló. Il resort ha tra i punti di forza la posizione in una zona molto ambita, l’affaccio diretto sul mare e i suoi giardini tropicali.



Sempre sotto l’egida del brand Turchese, sono disponibili altri 15 prodotti, che diversificano al meglio le proposte, arricchendo strategicamente la destinazione.



Debutta l’upscale di Raro

Altro arrivo degno di nota del 2022 è quello del brand Raro, che sbarca in Tunisia con un’offerta assolutamente up level che punta su una selezione di altissimo livello e propone prodotti di charme quali l’Hotel Marriott Pearl di Sousse e il resort Seabel Alhambra Beach Golf & Spa Port el Kantaoui.



Il piano voli

Facilità nel raggiungere la destinazione e competitività delle proposte pacchettizzate sono garantite dalla partnership con Nouvelair, per i voli su Djerba e Monastir, dagli aeroporti di Malpensa, Verona, Roma, Napoli e Bari, e ai voli di linea su Tunisi, per la Costa Nord da Hammamet a Sousse.



“Con molto orgoglio presentiamo il debutto del Turchese che siamo sicuri sarà una delle realtà più in evidenza del panorama balneare del 2022 e l’evoluzione di un brand importante per la nostra storia come Raro che arriva in Tunisia proprio in virtù del suo nuovo approccio al mercato più dinamico e flessibile - conclude Emmer Guerra, responsabile prodotto estero del Gruppo -. La completezza derivante dall’integrazione tra tutti i nostri brand è un asset forte anche per il piano trasporti che ci permette di proporre svariate tipologie di prodotto pacchettizzato”.