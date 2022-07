La seconda vita di Turchese: dall’inverno spazio al long haul

di Isabella Cattoni

I fratelli Pagliara ci hanno creduto fin dall’inizio e dopo lo stand by causato dal Covid e la ripresa delle attività, il progetto sul marchio Turchese sta finalmente prendendo corpo e sostanza.

Verso i 10 milioni

Lo stesso Giuseppe Pagliara, a.d. del Gruppo Nicolaus, in una recente intervista rilasciata al direttore di TTG Italia ha sottolineato come il Turchese si stia comportando “in modo soddisfacente. Abbiamo voluto mettere in campo anche la faccia generalista del nostro Gruppo e le previsioni ci dicono che Turchese finirà l'anno con una cifra d'affari tra 8 e 10 milioni. Non mi posso lamentare”.



La ripartenza del Mediterraneo

Andamento confermato anche da Gaetano Stea (nella foto), direttore prodotto del Gruppo Nicolaus,che spiega come le prenotazioni siano partite “molto forte sulla destinazione Egitto, adesso affiancata da Grecia e Spagna. Molto buone anche le vendite sulla Tunisia, sia la costa sia Djerba. La soluzione villaggio è sempre molto gettonata; da qui la positiva risposta ottenuta dalla formula Paradise & Friends, ideale per una vacanza ‘no frills’ ma comunque garantita dalla presenza di staff italiano. Importante anche la richiesta di prodotto generalista in abbinamento a voli ‘smart’, grazie all'integrazione nel portale b2b Hellobook”.



Le novità

Anche Turchese guarda comunque al futuro con la volontà di andare a presidiare una fascia di mercato sempre più ampia. “Stiamo lavorando alacremente per l'apertura di nuove destinazioni e sicuramente l'Oceano Indiano, gli Emirati e l'Estremo Oriente saranno protagonisti. Ma non ci fermeremo li. Per l'inverno 2023 infatti molte saranno le novità targate Turchese partendo dal lungo raggio, con una interessantissima programmazione su Zanzibar. In definizione anche l'offerta sul Mar Rosso invernale e sulle Canarie. Molte altre infine le trattative in corso, attualmente ancora in fase di completamento”.