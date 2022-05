di Isabella Cattoni

L’epoca delle grandi famiglie, quella dei Colombo o degli Scotti, che hanno fatto la storia del tour operating nazionale, a parte rare eccezioni è irrimediabilmente finita. E ha trascinato con sé un immenso patrimonio fatto di marchi prestigiosi e dalla notorietà intatta, che ancora oggi vengono richiesti da chi entra in agenzia.

Seconda giovinezza

Se per alcuni di essi, come Viaggi del Ventaglio, Best Tours o Eurotravel, si è probabilmente giunti a fine corsa, per altri potrebbe aprirsi una seconda giovinezza. E il trend emergente in questi ultimi anni dimostra che sfruttare la notorietà di un brand ridandogli lustro può essere un’operazione vantaggiosa. Sicuramente più vantaggiosa rispetto alla creazione ex novo di un marchio, che necessita di grandi investimenti e strategie dettagliate per poter vincere la sfida del mercato.



Lo sanno bene i manager di casa Nicolaus, che dopo aver acquistato nel luglio 2018 il marchio Valtur, sono tornati due anni dopo all’attacco, questa volta con l’obiettivo di ridare fiato a Turchese, lo storico brand passato nelle mani di Tui Italia che nel marzo 2020 aveva cessato di operare. Perché, se è vero che entrare sul nostro mercato è molto complesso per i grandi tour operator internazionali – oltre a Tui ci aveva ad esempio già provato il colosso spagnolo Globalia con Travelplan –, è altrettanto vero che ci sono alcuni brand pronti a riprendere in tempi brevi il posto occupato nelle preferenze del cliente finale, quasi sempre ignaro dei cambiamenti e degli scossoni interni.



Ci ha pensato anche Primarete, che a inizio 2019 ha avviato la rinascita di Columbus, marchio storico appartenuto alla grande famiglia del Ventaglio.



Il trend post Covid

Certo, l’emergenza Covid ha rimescolato ancora una volta le carte, ma i progetti in stand by stanno via via riprendendo sostanza, proprio come nel caso del Turchese, che con la riapertura dei confini alle mete extraeuropee vuole decollare sul medio raggio e prepara la riscossa anche sul lungo.

Il trend sembra destinato a durare: a fine 2021, malgrado la crisi, Idee per Viaggiare ha acquisito lo storico brand Marcelletti, specializzato sulle destinazioni del Centro e Sud America.

Ed è di poche settimane fa la ripartenza di Teorema Tour, altro marchio recentemente rilevato dal Gruppo Volonline. Si chiamerà Teorema Vacanze e proporrà pacchetti di viaggio a breve, medio e lungo raggio. Perchè, come ha assicurato il ceo e founder di Volonline, Luigi Deli, “Il mercato per i pacchetti di viaggio, siano essi soggiorni o tour, c’è, ma al momento è praticamente presidiato da un unico operatore. L’obiettivo del Gruppo Volonline è quello di creare una nuova alleanza fra t.o. e adv”.



Spazio per tutti

Analisi che trova conforto nella vision di Beppe Pellegrino, neo direttore generale di Settemari, altro brand passato dalle mani della famiglia Roci a quelle del Gruppo Uvet nell’ormai lontano 2017. È notizia di questi giorni l’intenzione di Pellegrino di rispolverare anche Condor, marchio fino ad ora quiescente, per dar vita a un possibile progetto di operatore generalista da affiancare a Settemari, Jump e Amo il Mondo. Perché, specie in questa fase, “Può davvero esserci spazio per tutti”.