di Gaia Guarino

La domanda di viaggi per gli Stati Uniti non manca e a testimoniarlo ci sono gli investimenti delle compagnie aeree. A confermare il sentiment del mercato è Tom Garzilli (nella foto), chief marketing officer per Brand Usa, nell'intervista rilasciata a TTG Italia.

"Durante la pandemia siamo crollati al 20% dei livelli del 2019 - ha spiegato Garzilli -. Dal 2021 siamo ripartiti vedendo il ritorno dei turisti europei ed entro la fine del 2023 prevediamo un totale recupero".



L'Italia consolida il suo ruolo di mercato strategico, basti pensare che soltanto New York City mira al traguardo dei 354mila visitatori italiani entro fine dicembre, il che significherebbe un ritorno al 58% dei numeri del 2019, quando la Grande Mela ne aveva accolti 611mila.



"Tra le mete più gettonate, però, non troviamo solo le grandi città 'gateways' - evidenzia Garzilli -. Stiamo continuando il nostro lavoro di promozione spingendo roadtrip, turismo outdoor e tante nuove esperienze ovunque nel nostro Paese seguendo la logica dello storytelling e del content development attraverso le nostre United Stories e la formazione dei t.o. e degli adv".