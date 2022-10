Usa, tempi lunghi per i visti: a rischio 12 miliardi di dollari

Un ritardo che può costare caro. La Us Travel Association chiama in causa le tempistiche lunghe del rilascio dei visti da parte delle autorità a stelle e strisce, puntando il dito contro l'amministrazione Biden.

Secondo i calcoli dell'associazione, ripresi da ttgmedia.com i rallentamenti potrebbero impedire a circa 6,6 milioni di visitatori di entrare nel Paese, con una perdita di 12 miliardi di dollari per l'economia a causa delle mancate spese. L'amministrazione, secondo l'associazione, avrebbe avuto molto tempo per risolvere il problema.



Per la Us Travel Association si tratta di un grandissimo deterrente che rischia di minare la competitività della destinazione Usa, dirottando il denaro dei turisti verso altre mete.