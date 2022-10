Usa: stop agli avvisi di viaggio Covid per i singoli Paesi

Il Center for desease control and prevention degli Stati Uniti cambia la strategia di informazione sul Covid. Da oggi, infatti, non saranno più emessi avvisi di viaggio standard in relazione al Covid per i singoli Paesi.

Come riporta travelmole.com saranno effettuare comunicazioni solo in relazione a mete che registrino picchi di infezioni o ad altri eventi riguardanti la salute.



Il Cdc ha precisato che la scelta è stata presa perché meno Paesi stanno testando o segnalando i casi di infezione. Ai viaggiatori viene chiesto di essere in regola con le vaccinazioni e di seguire le linee guida del Cdc stesso per i viaggi all'estero. Consigliato, anche se non obbligatorio, il test prima di imbarcarsi sul volo di ritorno.