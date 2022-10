Anguilla: eliminati tutti i requisiti Covid per l'ingresso

Il turismo ad Anguilla torna alle regole pre-pandemia. L'arcipelago ha annuncato di aver rimosso tutte le rimanenti regole anti Covid. Il ministero della Salute del Paese ha infatti annunciato di voler "promuovere la convivenza con il virus".

Come riporta ttgmedia.com a partire dal primo ottobre tutti i visitatori, sia vaccinati che non, possono imbarcarsi sui voli diretti ad Anguilla senza dover mostrare un test Covid alle compagnie aeree al momento del check-in o ai porti di ingresso.



Viene comunque precisato che i visitatori che transitano per Saint Marteen sono tenuti a rispettare le regole di quest'ultima destinazione.



Di recente, American Airliens ha anche annunciato un rafforzamento dei collegamenti su Anguilla: entrambe le strategie puntano a una ripresa dei flussi turistici.