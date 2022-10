United: per l’estate 2023 in arrivo il Roma-San Francisco

Sarà il volo diretto tra San Francisco e Roma la novità di United per l’estate del 2023. La compagnia Usa alza ulteriormente il tiro sulla Penisola con un nuovo servizio giornaliero che debutterà il prossimo 26 maggio e resterà attivo fino alla fine di settembre.

“Ci aspettiamo un'altra estate intensa per i viaggi internazionali nel 2023 – ha sottolineato il country manager per l’Italia Walter Cianciusi -, e siamo orgogliosi di aggiungere al nostro network globale, già leader del settore, maggiori opportunità per i nostri clienti di connettersi tramite i nostri hub statunitensi ad altre destinazioni in tutto il continente americano”.



Saliranno così a 9 i voli diretti Italia-Stati Uniti della compagnia, che confermerà anche la new entry del 2022, il Milano-Chicago. Il nuovo collegamento sarà gestito con aerei Boeing 777-200er, configurati con un totale di 276 posti a sedere, tra cui 50 in business e 46 in economy plus.



“Con quasi 250.000 passeggeri annui nel 2019 tra il bacino di utenza di Roma e la Bay Area - aggiunge Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -, San Francisco rappresenta una delle maggiori aree degli Stati Uniti in termini di domanda da e per Roma. Il lancio di questo nuovo importante servizio diretto accelererà la ripresa complessiva del traffico e creerà nuove opportunità”.