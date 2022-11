Compagnie aeree Usa: estate da record per passeggeri e ricavi

Un totale di passeggeri che arriva a 8,6 milioni e un bilancio che parla di 6,7 miliardi di euro di incassi. Sono le cifre del trimestre estivo dei vettori Usa: cifre da record, che segnano un deciso incremento anche rispetto ai dati del periodo pre-Covid e vedono un ruolo da protagonista per il mercato europeo, i cui passeggeri costituiscono il 6,6% di quelli trasportati nel terzo trimestre 2022, ma i cui ricavi pesano quasi un quinto (19%) sul totale del periodo.

I dati, che emergono dall’analisi fatta dal Corriere della Sera sui documenti depositati alla Borsa di New York, mostrano come siano due i fattori che hanno giocato a favore dei vettori statunitensi: la chiusura di una parte significativa delle mete asiatiche e la prima vera estate senza restrizioni anti-Covid per le popolazioni europee.



Il podio delle compagnie aeree

Al primo posto nel ranking delle compagnie aeree si piazza United Airlines, che nelle rotte tra Stati Uniti ed Europa ha trasportato quest’estate 3,22 milioni di passeggeri, a più 24% rispetto all’analogo periodo del 2019.



Seguono Delta con quasi 3 milioni di viaggiatori (+0,4%) e American Airlines, che però registra un calo dei 5,8 punti percentuali sul 2019 chiudendo il trimestre estivo con 2,37 milioni di pax.



United Airlines è prima anche nella classifica dei ricavi che, aumentati addirittura di 39 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019, hanno raggiunto quota 2,5 miliardi di euro. Ottimi i risultati anche di Delta, a più 12,3% con 2,3 miliardi, mentre American Airlines ha riportato un totale di ricavi pari a 1,9 miliardi, in incremento di 19,1 punti sul 2019.



Per quanto riguarda, invece, il solo mercato italiano, alle casse dei tre vettori Usa ha portato, nel periodo estivo, oltre 800 milioni di euro di ricavi e poco più di un milione di passeggeri. Il nostro Paese rappresenta un ottavo del mercato transatlantico di Delta, American e United, con Delta al primo posto.