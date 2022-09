di Gaia Guarino

Gli Stati Uniti hanno riaperto i confini al turismo internazionale sul finire del 2021 e da allora, seppur lentamente, l'interesse del mercato italiano per la destinazione è tornato a crescere. Lo dimostrano i dati relativi al periodo gennaio-agosto 2022 diffusi dal National Travel and Tourism Office in occasione della Brand Usa Travel Week Uk & Europe 2022, cifre incoraggianti che raccontano una buona ripresa del traffico verso gli States.

Si parla infatti di 448mila 907 arrivi italiani contro i 748mila 960 del 2019, e sebbene i numeri record di tre anni fa appaiano ancora distanti, le previsioni per il prossimo biennio sono però più che favorevoli. Le stime di Brand Usa interactive data - Oxford Economics aggiornate al mese di giugno 2022 mostrano un 2023 in cui i visitatori italiani dovrebbero toccare quota 890mila 200 e superare il milione (1,1 milioni) nel 2024.



Si tratta di traguardi quanto mai costellati da ottimismo che Chris Thompson (nella foto), ceo di Brand Usa, giustifica spiegando come, anche in virtù delle difficoltà che ancora riscontrano i Paesi asiatici, gli Usa stiano investendo e credendo fortemente nel potenziale di Europa e Uk, oggi tra i mercati che maggiormente stanno contribuendo alla ripresa dei volumi esteri. "Le previsioni ufficiali - puntualizza Thompson - parlano di un ritorno ai livelli pre-pandemici non prima del 2025, ma sono fiducioso sul fatto che ciò possa verificarsi prima di quanto calcolato".



A supporto delle parole del ceo interviene Nejc Jus, head of research per il World Travel & Tourism Council, il quale non ha mancato di evidenziare come già adesso siano migliorati i numeri relativi alla lunghezza del soggiorno medio degli europei in viaggio negli Stati Uniti. "I turisti in arrivo dall'Europa permangono nel Paese per una media di 17 giorni contro i 13 del pre-pandemia. Inoltre, gli arrivi dal Regno Unito, dalla Francia e dalla Germania sono già ora all'80% rispetto ai valori del 2019, con previsioni analoghe per i prossimi due mesi".