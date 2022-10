Reimatours, Stati Uniti protagonisti: la nuova programmazione a TTG

Sono tornati da protagonisti. Gli Stati Uniti si riaffacciano prepotentemente alla ribalta della scena turistica italiana, diventando una delle scelte prioritarie della clientela Reimatours: “Al primo posto - sostiene Luca Cesaretti, product manager - i classici New York e tour dell’Ovest, seguiti da una domanda sempre maggiore di itinerari più ricercati. Grande successo anche per i viaggi combinati, con 2-3 giorni nella Grande Mela a cui vengono abbinate mete caraibiche quali Giamaica, Santo Domingo e Aruba”.

Garratoni nuovo direttore commerciale

A presentare il tour operator a TTG Travel Experience a Rimini, oltre al product manager Luca Cesaretti, ci sarà Giorgio Garratoni, attualmente responsabile commerciale per Roma e Lazio ma presto nuovo direttore commerciale. A partire dal prossimo 1 gennaio 2023, infatti, Giorgio Garratoni è stato chiamato dal titolare di Reimatours, Franco Cesaretti, a ricoprire la carica di responsabile della rete commerciale, per raggiungere l’obiettivo comune di ottimizzare la collaborazione con le agenzie di viaggi e dare un nuovo sprint alla forza vendite. “L’idea - spiega Garratoni - è di rafforzare l’immagine del brand presso le agenzie di viaggi, soprattutto del Centro Sud. Inizierò da subito con un programma di visite per capire insieme a loro quali sono gli strumenti migliori da dar loro a supporto”.



“Insieme a lui - sostiene Cesaretti - intensificheremo il rapporto con la rete agenziale, puntando sui nostri tradizionali atout, vale a dire l’essere un operatore di esperienza più che trentennale con una struttura snella e flessibile, che ci permette di agire come dei veri e propri consulenti, disponibili h24 con informazioni acquisite per esperienza diretta e preventivi veloci”.



Il prodotto in fiera

Anche per il prossimo anno gli Usa saranno al centro dell’offerta di Reimatours con, tra gli altri, i richiestissimi tour in Alaska, con due notti a Vancouver e crociera in Alaska a bordo di Ncl Spirit, con il suo itinerario nell’Inside Passage e visita al Denali National Park e i due Viaggi degli Esperti, incentrati su Montagne Rocciose e Great American West: il tour ‘Dakotas, natura e nativi americani tra Nord e Sud’, in partenza il 12 giugno 2023, ed il ‘Idaho, Wyoming e Montana’, della durata di 13 giorni e in partenza il 28 agosto 2023.