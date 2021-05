Spagna alla conquista dell’estate: mirino puntato sui turisti tedeschi

La competizione nel Mediterraneo per aggiudicarsi l’estate 2021 si fa sempre più serrata. E ora la Spagna si appresta ad allungare il passo sul mercato tedesco.

Il Governo guidato da Angela Merkel ha infatti rimosso la quarantena per i tedeschi vaccinati, guariti dal Covid o che presentino una prova di negatività al virus al rientro dai Paesi giudicati a basso rischio.



Il Paese iberico, forte dell’avanzata campagna di immunizzazione operata alle Canarie e alle Baleari, spera così di catalizzare le attenzioni dei traveller tedeschi, in cerca di spiagge assolate e sicure per la stagione estiva.



Ossigeno per le agenzie tedesche

Ma se da una parte l’allentamento delle restrizioni fa gola alle destinazioni del Mediterraneo, la decisione del Governo Merkel porta una boccata di ossigeno alle agenzie tedesche. “È una buona notizia e un segno di fiducia” dichiara a preferente.com il presidente dell’associazione che rappresenta le adv del Paese (DRV), Norbert Fiebig.



Per Fiebig la decisione dell’Esecutivo agevolerà la ripresa del “turismo leisure e delle imprese dell’industria dei viaggi”.