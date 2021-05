Parte Fitur 2021: la Spagna scommette sugli eventi in presenza

Ha preso il via oggi Fitur, la prima fiera internazionale del 2021 a svolgersi in presenza. Fino al 23 maggio Madrid accoglierà più di 5mila espositori da oltre 55 Paesi e, secondo le previsioni di Ifema, l'ente organizzatore della manifestazione, circa 50mila professionisti della filiera e oltre 50mila persone durante il fine settimana, quando l'evento sarà aperto al pubblico.

Ospite d'onore di questa edizione, intitolata "Ripresa speciale Turismo", sarà la regione di Madrid, intenzionata a presentare il nuovo volto turistico della destinazione e il nuovo brand 'Greater Madrid', così come i nuovi prodotti turistici legati al destination wedding.



Oltre a segnare la ripartenza dell'industria turistica dopo mesi di restrizioni, l'evento servirà anche a testare la tenuta dei protocolli di sicurezza per la mobilità internazionale. A questo proposito, oltre all'obbligo di presentare un test negativo al Covid-19, Ifema ha previsto controlli per regolare i flussi all'interno degli spazi espositivi, il mantenimento della distanza di sicurezza, l'eliminazione del contatto diretto mediante il registro digitale e il rinnovo dell'aria dei padiglioni. A.D.A.