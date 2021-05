La Spagna riparte: via alla campagna promozionale internazionale

L’obiettivo è chiaro: dare ai potenziali turisti un’immagine di sicurezza e qualità, in modo da spingerli a prenotare fin da subito la loro vacanza, grazie anche al green pass europeo. La Spagna è determinata più che mai a ripartire e lo fa con ‘Ti meriti la Spagna’, una campagna internazionale destinata - come spiegano la ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto (nella foto durante la presentazione), insieme al direttore generale dell’Istituto del Turismo della Spagna, Miguel Sanz - a rafforzare il posizionamento del Paese come prima destinazione di vacanza dei principali mercati emissori.

Oltre a quello italiano, la campagna si rivolge infatti ai bacini di Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Svezia, Paesi Bassi e Polonia.



I turisti stranieri, ha continuato la ministra "possono già programmare le loro vacanze in Spagna" perché il Paese è garanzia di "sicurezza e qualità" e dispone di un’"ampia e diversificata offerta turistica che assicura la migliore esperienza ai viaggiatori, soprattutto durante il periodo estivo per l’eccellenza delle sue destinazioni balneari”.



La campagna si svolgerà da maggio a luglio in formato digitale quasi interamente con diffusione sui social network. Sarà rivolta a diversi target (giovani, adulti, famiglie e senior) e avrà come soggetti il mare, il Cammino di Santiago, le città ed entroterra e la natura.