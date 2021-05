Palma di Maiorca: per l’estate aperto il 95% degli hotel

Entro la fine del mese prossimo il 95 per cento degli hotel di Palma di Maiorca sarà aperto e la capitale delle Baleari si prepara ad accogliere i turisti di tutta Europa, sperando che nella prossima revisione delle restrizioni anche la Gran Bretagna possa dare il via libera ai propri cittadini.

Secondo quanto riportato da TTG Media, la destinazione sta facendo già registrare un forte aumento della domanda per l’estate, con la Germania e l’Olanda che al momento risultano i mercati più interessanti.



Secondo i dati dell’associazione degli albergatori di Palma al momento sono già 45 le strutture aperte ai turisti e altri 67 apriranno i battenti nelle prossime settimane, in tempo per il picco dell’alta stagione estiva.