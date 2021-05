Baleari, riapre l’adult only Amàre Beach Hotel Ibiza

L'Amàre Beach Hotel Ibiza ha riaperto i battenti offrendo ai vacanzieri amanti della movida, ma anche in cerca di relax, innumerevoli spunti per vivere a pieno la magia della Isla Blanca.

La struttura adults only, sita sulla spiaggia di Cala de Bou a Sant Josep de sa Talaia e dotata di 366 camere vista mare, è in grado di rispondere a ogni esigenza offrendo una serie di servizi concepiti per garantire un soggiorno piacevole e rilassante: si spazia dalla piscina a sfioro al rooftop bar senza dimenticare la palestra aperta 24 ore al giorno, il centro benessere, i tre ristoranti nonché il beach club.



Tra le novità del 2021, oltre a una ricca programmazione di eventi (in calendario da maggio a ottobre), le prelibatezze del rinomato shushiman Carlos Navarro che si vanno ad aggiungere alle proposte gastronomiche dello chef stellato Mauricio Giovanini. L.F.