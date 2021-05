Spagna, Maroto: “Turisti britannici benvenuti dal 20 maggio, forse senza test Pcr”

La Spagna potrebbe compiere il primo passo per recuperare il suo primo mercato di origine. Il ministro dell'Industria, Commercio e Turismo, Reyes Maroto, ritiene che i turisti britannici "potranno venire in Spagna dal 20 maggio", grazie alla prevedibile modifica della raccomandazione che regola i viaggi non essenziali da fuori Ue.

Inoltre, tenendo conto del basso tasso di infezioni nel Regno Unito, si anticipa che "potrebbero venire senza test Pcr".

Nonostante ciò, come sottolineato da Preferente, l'inclusione della Spagna nella ‘lista gialla’ britannica sarà un ostacolo quasi insormontabile per una decisa ripresa dei flussi turistici. E, sebbene i cittadini britannici possano accedere al territorio spagnolo senza alcuna prova, quando tornano nel loro Paese di origine devono presentare un test Pcr negativo e mantenere una quarantena di dieci giorni, con la possibilità di una riduzione se si sottopongono ad altri due test.



Su questo tema, Maroto si è detto "ottimista", confidando che nella prossima revisione del semaforo Covid da parte del Regno Unito, la Spagna possa entrare nella lista verde. "Sappiamo cosa dobbiamo fare affinché gli inglesi possano viaggiare in Spagna: continuare a vaccinare e ridurre l’incidenza del virus". Tuttavia, per un aggiornamento degli elenchi bisognerà aspettare almeno fino al 7 giugno.