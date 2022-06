Mediterraneo, in viaggio tra i nuovi boutique hotel dell'estate

Un desiderio su tutti spicca tra le tendenze del dopo-pandemia: la volontà di essere ospitati da strutture piccole e non standardizzate, che riescano a garantire nel contempo servizi superpersonalizzati e il giusto grado di privacy, indispensabile soprattutto nelle mete turisticamente più mature. L’ospitalità di lusso del Mediterraneo si sta adattando a questa nuova necessità dando sempre più spazio ai boutique hotel.

Ecco che dunque, oltre all'Hotel La Palma di Capri, con le sue 50 camere, tra le numerose strutture in apertura nell’area mediterranea spiccano gioielli come El Vicenç de la Mar di Maiorca, che si affaccia sul mare a Cala Molins e dispone di 35 camere, di cui cinque suite, alcune delle quali con terrazze e vasche idromassaggio private e tutte con vista spettacolare sulla baia.



Altro boutique hotel, altra esperienza unica: è quella che promette di offrire il Nobu Hotel and Restaurant Santorini, il primo investimento in Grecia di Nobu Hospitality, la catena alberghiera lifestyle fondata da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper. Situato a Imerovigli, aprirà quest’estate e accoglierà gli ospiti in camere e ville con piscina privata con vista sulla Caldera, una piscina a sfioro su due livelli e un ristorante che serve la tipica cucina fusion giapponese-peruviana dei Nobu restaurant.



Restiamo ancora in Grecia, ma ci trasferiamo a Mykonos per un’altra perla dell’hospitality di lusso: il Kalesma Mykonos, 25 suite e due ville distribuite in una tenuta di cinque acri, in mezzo a bouganville e ulivi e le cui camere hanno pareti bianche, pavimenti in pietra, soffitti in castagno e bambù e letti disposti in modo da poter vedere l’alba sull’Egeo.



Saranno solo 16, invece, le camere e le suite di Palazzo Rainis Hotel & Spa, l’ultimo gioiello della Croazia che sta per aprire in Istria, vicino al porto turistico di Novigrad. La peculiarità dellla struttura, come sottolinea Forbes, è di essere stata ispirata dalla villa della famiglia veneziana Rainis, costruita agli inizi del ‘900. Per l’eccellenza del servizio verrà inserita nella rete degli Small Luxury Hotels.



Tra le nuove aperture a Malta l’Iniala Harbour House & Residences a La Valletta: 23 camere e suite dal design unico e un ristorante panoramico, dove la vista può spaziare dalle mura fortificate al Grand Harbour e oltre.



Infine sbarchiamo in Francia, dove il villggio di Roquebrune-Cap-Martin ospita il debutto francese del Maybourne Hotel Group con il The Maybourne Riviera: 69 camere e suite, il ristorante sulla spettacolare terrazza e una spa olistica all’avanguardia, costruita nella roccia.

Stefania Galvan