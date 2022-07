Small Luxury Hotels of the World si espande, ecco le sei new entry

Sono in Spagna, Croazia, Grecia, Gran Bretagna, e poi ancora in Cina e negli Stati Uniti i sei nuovi boutique hotel che entrano nel portfolio di Small Luxury Hotels of the World.

La prima new entry nella collezione Slh è quella dell’Hotel Villa Soro a San Sebastián, in Spagna: inaugurato ad aprile, dispone di 25 camere in una ex villa dell'aristocrazia locale. L’edificio principale include 15 camere e le ex scuderie adiacenti alla villa ne ospitano altre dieci, alcune con giardino privato. Reeinventato dalla famiglia Soldevila-Ferrer sorge in centro città.



Palazzo Rainis Hotel & Spa a Novigrad, in Croazia, è una ricostruzione dell'ex Villa Rainis edificata nello stile dei palazzi veneziani neorinascimentali dalla famiglia Rainis, che si trasferì da Venezia nel XIX secolo. Le eleganti camere dell'hotel, tra cui la sontuosa suite Bel Etage, dispongono di balconi in ferro battuto, pavimenti in parquet e arredi sofisticati e selezionati con cura. Ha 16 camere ed è stato inaugurato l’11 aprile.



Summer Senses Luxury Resort a Paros, in Grecia, ha 100 camere e sorge su una collina che sovrasta la famosa spiaggia di Punda. Strutturato come un villaggio greco, si affaccia sul Mar Egeo con vista sulla vicina Naxos e a due piscine.



Rothay Manor ad Ambleside, in Gran Bretagna, come spiega TravellDailyNews è un’imponente casa padronale con 23 camere all’interno del Lake District e ha appena inaugurato otto nuove suite completando una ristrutturazione quinquennale del valore di 1,25 milioni di sterline. Le nuove camere sono più grandi della media (fino a 35 mq), con un arredamento lussuoso. La metà delle nuove suite dispone di giardini privati nel cortile e sono adatte ai cani. Uno ha una vasca idromassaggio.

Oltreoceano le altre new entry sono Yangshuo Jora Hotel di Guilin, in Cina, e The Roundtree in Amagansett a New York.