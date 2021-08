AmaWaterways, a bordo solo con la vaccinazione

AmaWaterways richiederà la vaccinazione per salire a bordo delle sue navi. La compagnia specializzata in crociere fluviali uplevel segue così le orme di concorrenti quali Uniworld, Crystal, Viking e Riviera.

La vaccinazione, ha spiegato il presidente di AmaWaterways, Rudi Schreiner, in una nota riportata da Travel Weekly, “è uno strumento importante per mitigare i rischi per la salute associati al Covid-19 in tutto il mondo. Per sostenere questo sforzo e salvaguardare l’esperienza a bordo, ora consentiremo solo agli ospiti vaccinati di salire a bordo delle nostre navi”.



L’obbligo di vaccinazione ha effetto immediato. I clienti non ancora vaccinati devono perciò contattare l’agenzia di riferiemnto per riprogrammare il proprio viaggio.



La compagnia raccomanda inoltre a tutti gli ospiti di sottoporsi a un test Pcr entro 72 ore dalla partenza e di portare con sé il documento che certifichi l’esito negativo del test.