Amawaterways lancia Seven River Journey, crociere fluviali in Europa da 46 giorni

Si chiamano Seven River Journey e sono la proposta dedicata agli appassionati di crociere fluviali che abbiano a disposizione, oltre che un cospicuo portafoglio, anche una notevole disponibilità di tempo.

Le ha lanciate Amawaterways, player upper level per il segmento delle crociere sui fiumi in Europa e si tratta di viaggi da 45 o 46 notti che attraversano buona parte del continente europeo sulle navi della flotta.



Due i viaggi-monster lanciati finora: un’edizione primaverile, in partenza il 20 aprile 2023 da Avignone e con arrivo in Romania, che prevede il cambio di 3 diverse navi per un’esperienza che attraversa 14 Paesi, e un viaggio estivo, in partenza il 1 giugno 2023 da Parigi con arrivo sempre in Romania, che prevede invece il cambio di 4 navi per 14 Paesi visitati.



I viaggi prevedono ovviamente i transfer da una nave all’altra, un servizio gratuito di lavanderia e oltre 100 escursioni per gli ospiti.