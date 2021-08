Crociere fluviali, Emerald Cruises torna sul Danubio

Dopo il Douro e il Reno, è ora la volta del Danubio: Emerald Cruises è pronta a riprendere la navigazione anche su questo terzo fiume, dopo aver aperto le vendite per le crociere sugli altri due.

Per celebrare il risultato raggiunto l’operatore offre sconti di oltre mille euro a coppia nel caso di prenotazioni confermate entro il 31 agosto, incluso un pacchetto bevande premium gratuito. Resta confermata la politica di prenotazione estremamente flessibile, per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori.



L'itinerario e le escursioni

Per il suo ritorno sul Danubio, Emerald Cruises salpa da Norimberga con la crociera di otto giorni ‘Danube Delights’, che fa scalo a Passau, Melk, Dürnstein, Vienna e Bratislava, per poi sbarcare a Budapest. L’operatore, spiega TravelMole, offre anche la possibilità di partecipare alle escursioni ‘EmeraldACTIVE’ tra cui le visite guidate alla fortezza del 1219 di Veste Oberhaus, al castello medievale di Dürnstein, a Bratislava o alla collina di Buda. Sono inoltre disponibili tour guidati in bicicletta da Melk a Dürnstein e all'isola del Danubio.

La prima crociera è programmata per il 6 settembre 2021 a bordo della Emerald Destiny.