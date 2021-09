Emerald Cruises, in arrivo il secondo superyacht

Si chiamerà Emerald Sakara il secondo superyacht di 110 metri che Emerald Cruises aggiungerà alla sua flotta di imbarcazioni da crociera. Emerald Sakara - in costruzione ad Ha Long City, in Vietnam - entrerà nella flotta nel 2023 con un viaggio inaugurale attraverso le Seychelles, una destinazione nuovissima per la compagnia.

Dopo questa prima crociera il superyacht si unirà al suo gemello Emerald Azzurra per navigare nel Mediterraneo, nell’Adriatico, nel Mar Rosso e nel Mar Nero. Il viaggio inaugurale di Emerald Sakara, ‘Tropical Charms’, durerà otto giorni alla volta di Port Victoria, Sainte-Anne Island, Cousin Island, Praslin Island, Grande-Soeur Island, Curieuse Island, La Digue Island e Aride Island.



Emerald Sakara, spiega TravelMole, avrà balconi nell'88% delle cabine, una grande piscina a sfioro, una spa, una palestra e una piattaforma marina. Sarà pronto per il primo trimestre del 2023, ma le prenotazioni sono già aperte.