Emerald Cruises: salpato ad Aqaba lo yacht oceanico da 100 posti

È partito dalla città giordana di Aqaba per la sua crociera inaugurale Emerald Azzurra, il primo yacht oceanico di Emerald Cruises. Con soli 100 ospiti in 50 cabine e suite deluxe, Emerald Azzurra sta effettuando l'itinerario di otto giorni ‘Best of the Red Sea’ con scali nelle località turistiche egiziane di Hurghada e Sharm el Sheikh, ma anche a Eilat in Israele, prima di tornare ad Aqaba per una visita guidata di Petra, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.

“Questo nuovo yacht rappresenta un vero punto di svolta nel settore delle crociere - ha affermato a latecruisenews.com Maggie Carbonell, vice president marketing di Scenic Group Usa -. Il livello di lusso e servizio offerto a ciascun ospite, insieme ai diversi itinerari sulla costa adriatica, nel Mediterraneo e nel Mar Rosso per la stagione inaugurale, sono davvero rivoluzionari”.



I servizi

L’88% delle cabine e suite di Emerald Azzurra sono dotate di balcone. Lo yacht dispone anche di una grande piscina a sfioro, spa con sauna a infrarossi, palestra e attrezzatura per lo snorkeling. A bordo è disponibile anche una flotta di biciclette elettroniche di ultima generazione di Gocycle, ideali per gite ed escursioni nei villaggi locali.



Il battesimo ufficiale della nave sarà a Venezia, dopodiché verrà riposizionata nel Mediterraneo per la stagione estiva 2022. Emerald Azzurra sarà affiancata dallo yacht gemello Emerald Sakara a febbraio 2023, con nuovi itinerari che includono le Seychelles.