Emerald Cruises: Caraibi, America Latina e Mediterraneo nel calendario 2023 e 2024

Nuove crociere oceaniche per Emerald Cruises, che sta introducendo i viaggi nei Caraibi, in America Latina e crociere transatlantiche nel suo calendario 2023 e 2024.

Come riporta Travel Weekly, Emerald Azzurra, varata in marzo e che può ospitare 100 crocieristi, ed Emerald Sakara, pronta nel 2023, salperanno per i nuovi itinerari e aggiungeranno scali nel Mediterraneo e nell'Adriatico.



In dettaglio, ai Caraibi, Emerald Cruises sta aggiungendo 15 paesi alla sua lista di destinazioni e lee due navi vi faranno scalo nelle stagioni invernali 2023 e 2024. Undici di questi itinerari dureranno da 8 a 18 giorni con soste che includono Grenadine, Isole Vergini e Indie occidentali e i porti di Porto Rico, Panama, Costa Rica e Colombia. I nuovi porti di scalo includono Cartagena in Colombia; Terre-de-Haute a Guadalupa e Isla Tortuga in Costa Rica. Emerald effettuerà anche tre itinerari di 12 giorni attraversando l'Oceano Atlantico.



Nuovi scali nel Mediterraneo includeranno la Sardegna, le Baleari, Casablanca, Gibilterra e le Canarie.

La crociera di 18 giorni nel Mediterraneo occidentale e in Marocco salperà anche da Santa Cruz de Tenerife per Civitavecchia, con scali in Spagna, Marocco, Corsica e Italia.