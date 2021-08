Tui debutta nelle crociere fluviali: domenica la prima partenza della nave Maya

Ha dovuto attendere oltre un anno e mezzo per il suo battesimo, ma ora la prima nave dedicata alle crociere fluviali di Tui ha potuto essere battezzata e domenica, 15 agosto, potrà partire per il suo primo itinerario.

Si chiama Tui Maya l’unità che segna l’ingresso del colosso europeo del tour operating in un nuovo settore. Nave a cui faranno seguito altre due, Tui Skyla e Tui Isla, entrambe nel 2022, a testimonianza della volontà del gruppo di giocare un ruolo importante nel comparto.



La nave dispone di 79 cabine che possono ospitare 155 passeggeri in sette categorie che vanno dalla cabina standard alla suite con balcone francese superiore ed è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione completi pronti per il suo varo.