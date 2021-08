AmaWaterways, battezzata la nuova nave AmaSiena

Battesimo per AmaSiena, la nuova nave di di AmaWaterways. Rimandata a causa della pandemia, la cerimonia si è svolta il 28 agosto a Lahnstein, in Germania.

La nave, si legge su Travel Weekly, può ospitare fino a 156 passeggeri e dispone in totale 78 cabine, alcune delle quali dotate di doppio balcone.



Non mancano poi spazi esterni dedicati allo svago e, sul ponte 2, una zona pranzo informale, dove saranno presenti ristoranti e proposti menù in stile bistrot.



AmaSiena opererà itinerari di una settimana in Europa, lungo il Reno e la Mosella.



Prossimo battesimo in programma per la compagnia di crociere è quello di AmaLucia, previsto per il 2022.