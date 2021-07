Israele, apre nel deserto del Negev il primo resort firmato Six Senses

Six Senses punta la prima bandierina su Israele. Il 5 agosto il gruppo aprirà il Six Senses Shaharut, nel deserto del Negev.

La proprietà dista circa tre ore e mezza da Tel Aviv e Gerusalemme e circa 45 minuti di auto dall’aeroporto di Eliat-Ramon. Per accorciare i tempi, si legge su Travel Weekly, gli osptiti possono optare per un trasferimento in elicottero da Tel Aviv.



Fiore all’occhiello del nuovo resort sarà l’offerta culinaria, che comprenderà quattro modi diversi di intendere il food, attraverso il main restaurant Midian, l’Edom View, specializzato in meze e tapas, il lounge Jamillah e un grill a bordo piscina.



Altri punti di forza sono poi la Spa, con sei sale per trattamenti; le due piscine, tra cui una d’acqua dolce a sfioro con vista sul deserto; e le attività all’aperto, che includono trekking in cammello, escursioni notturne in campeggio, tour in mountain bike elettriche, escursioni.