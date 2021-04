Six Senses sbarca a Ibiza, a luglio l'apertura del nuovo resort

Aprirà a luglio il Six Senses Ibiza, un'oasi di pace dove assaporare l'autentico spirito dell'Isla Blanca. Il complesso, situato nella baia di Cala Xarrac, nella parte settentrionale dell'isola - a circa 30 minuti dall'aeroporto - in una superficie di 8 ettari ospiterà 116 sistemazioni oltre a una serie di esclusivi alloggi in residence disponibili all'acquisto, il tutto in un contesto naturalistico mozzafiato.

A completare l'offerta quattro ristoranti biologici dove degustare le prelibatezze provenienti dalla tenuta agricola The Farm at Six Senses Ibiza e ancora la Six Senses Spa, il Beach Caves e la Magnum Gallery, spazi dedicati rispettivamente al benessere, alla musica e all'arte.



Grande attenzione per la sostenibilità: il Six Senses Ibiza, infatti, sarà il primo resort delle Baleari a godere della certificazione Breaam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). L. F.