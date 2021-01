Six Senses e i piani sull’Italia: Sicilia e Lago di Como nel mirino

Dopo Roma e il borgo di Antognolla Six Senses punta a far crescere rapidamente la sua presenza in Italia e sta per siglare accordi in Sicilia e sul Lago di Como.

Lo anticipa Neil Jacobs, ceo di Six Senses che come riporta il Sole 24 Ore ha dichiarato di “credere molto nelle potenzialità turistiche dell’Italia” e per questo di aver lanciato un piano che lo porterà a medio termine a realizzare una rete di una decina di strutture a marchio nella Penisola.



“Stiamo definendo un accordo molto importante in Sicilia con un partner locale che ha delle dimore posizionate in aree di grande interesse, e sul Lago di Como, punto di riferimento glamour per la grande clientela internazionale. Il turismo si riprenderà presto e noi saremo pronti” dice Jacobs.



Tutte le strutture Six Senses faranno riferimento al loro posizionamento strategico, ossia quello di un’offerta dedicata alla fascia alta con un lusso sostenibile e con il wellness come fattore chiave dell’offerta, accanto al massimo rispetto per la natura.