Six Senses apre in Umbria il suo secondo resort italiano

Continua l’espansione di Six Senses in Italia. Dopo il Six Senses Rome, che aprirà nel 2021, il brand annuncia la nascita di una nuova struttura nella Penisola, il Six Senses Antognolla, in Umbria, che debutterà nel 2023.

La struttura accoglierà i clienti in un contesto rurale, con un castello e un borgo circondati da uliveti, vigne e colline. Ci saranno 71 camere e 79 fra appartamenti e ville private, un’offerta wellness e culturale di livello, un campo da golf 18 buche, un centro equeste, una scuola di cucina e una fattoria biologica. Collocato su una tenuta di 540 ettari e circondato da una foresta, permetterà di mantenere privacy e esclusività.



Situato a 20 chilometri da Perugia e a 25 minuti di auto dall’aeroporto internazionale Raffaello Sanzio, malgrado sia in un angolo remoto di territorio dista un’ora e 45 minuti di auto da Firenze e 2 ore e 15 minuti da Roma.



Le 71 camere e suite saranno realizzate all’interno del castello, mentre le 79 abitazioni private, fra appartamenti e ville, saranno disponibili per essere acquistate.



L’ospitalità prevede una vera scoperta delle tradizioni locali e un percorso formativo ed educativo: un Experience Pavilion ospiterà master class, workshop, food tasting e attività per i bambini, mentre i ragazzi potranno usufruire del programma Grow With Six Senses, uno spazio dedicato ai più giovani per incoraggiarli a riconnettersi con la natura.



Il progetto è finanziato dalla londinese VIY Management e da Alessio Carabba Tettamanti, proprietario della Tenuta di Murlo, sempre in Umbria. Il progetto è curato da Woods Bagot mentre gli interni saranno realizzati dallo studio di design SPIN di Tokyo.